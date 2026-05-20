Home

Cronaca

Sicurezza sul Romito e sulla curva del Boccale: proseguono interventi e monitoraggi coordinati dalla Prefettura

Cronaca

20 Maggio 2026

Sicurezza sul Romito e sulla curva del Boccale: proseguono interventi e monitoraggi coordinati dalla Prefettura

Livorno 20 maggio 2026 Sicurezza sul Romito e sulla curva del Boccale: proseguono interventi e monitoraggi coordinati dalla Prefettura

In relazione agli ultimi incidenti verificatisi sul tratto del Romito, e in particolare nella zona della curva del Boccale, il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, richiama la necessità di mantenere elevata l’attenzione e di proseguire con determinazione nelle attività di prevenzione e messa in sicurezza già avviate attraverso il tavolo permanente coordinato dalla Prefettura.

“Quello della sicurezza sul Romito è un tema che la Prefettura ha preso in carico fin dal mio arrivo a Livorno, affrontandolo in maniera concreta e continuativa. Non era più sufficiente intervenire solo nei mesi estivi: serviva un’azione stabile e strutturata.”

Il Prefetto ricorda come, proprio nell’ambito di questo percorso, sia stata resa sostanzialmente permanente l’interdizione ai mezzi pesanti sul tratto del Romito, superando il precedente sistema limitato ad un solo mese estivo.

“In questi mesi la Prefettura ha coordinato numerosi incontri tecnici e operativi — il 18 febbraio, il 4 marzo, il 14 e il 27 aprile — con ANAS, Polizia Stradale, Polizia Municipale di Livorno e tutti i soggetti competenti.”

Nel corso dell’ultima riunione del 27 aprile sono stati definiti ulteriori correttivi tecnici già in fase di attuazione.

“ANAS ha già acquistato i due lettori ottici e procederà alla loro posa nei prossimi giorni. I dispositivi saranno installati uno per senso di marcia: in direzione Livorno sul rettilineo prima della curva del Boccale e in direzione Cecina in corrispondenza della cosiddetta Casa con la Torre.”

I dispositivi consentiranno di rilevare velocità, passaggi e fasce orarie di percorrenza, senza acquisizione di immagini, così da monitorare con precisione velocità medie e flussi di traffico.

“Nei prossimi giorni si completerà inoltre la sostituzione del guardrail nella curva del Boccale e successivamente si procederà alla rimozione dei new jersey provvisori, così da restituire maggiore fluidità alla circolazione. Sarà inoltre valutata l’introduzione di segnaletica rumorosa nel tratto tra Quercianella e il Boccale.”

“Il fenomeno degli incidenti si mantiene purtroppo sostanzialmente costante nel tempo. È evidente che pioggia, vento e fondo stradale umido rendano il tratto più insidioso, ma si tratta di condizioni assolutamente gestibili laddove vengano rispettati i limiti di velocità e le normali regole di prudenza.”

Il Prefetto Dionisi evidenzia infine “il grandissimo lavoro svolto da ANAS, Polizia Stradale e Polizia Municipale di Livorno”, ringraziando anche il Sottosegretario Tullio Ferrante “per la costante attenzione e vicinanza dimostrata rispetto alla sicurezza di questo delicato tratto stradale”.

“La Prefettura continuerà a seguire costantemente la situazione insieme a tutti gli enti competenti, perché la tutela della vita e della sicurezza delle persone viene prima di tutto.”