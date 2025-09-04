Sicurezza, Tenerini (FI) a Salvetti: “Livorno non è Medellín, ma nemmeno il Paese dei balocchi”

Home

4 Settembre 2025

«Il sindaco Salvetti ha provato a sdrammatizzare la questione sicurezza, arrivando persino a chiedere se Livorno sia come Medellín. Una battuta poco felice, che non aiuta né i cittadini né la città.

Il compito di un sindaco non è inventarsi paragoni folkloristici, ma riconoscere le criticità e valorizzare il lavoro delle istituzioni che, finalmente, hanno preso di petto la questione. Questo Governo ha messo a disposizione nuove unità di personale per le forze dell’ordine, e Livorno ne ha beneficiato direttamente. Abbiamo un Prefetto, Giancarlo Dionisi, che coordina con fermezza la gestione interforze, una Questura guidata dalla dottoressa Stellino che lavora con grande efficacia, e misure già adottate che rispondono concretamente alle criticità di alcune aree della città, a partire da piazza Garibaldi.

Ecco perché il sindaco dovrebbe essere soddisfatto di questa presa in carico, che agevola anche la sua amministrazione, invece di contrapporsi con uscite mediatiche che banalizzano il problema. Adesso tocca a lui fare la sua parte: la sicurezza non si costruisce solo con il controllo e la repressione – fondamentali, e per i quali ringraziamo ogni giorno le forze dell’ordine – ma anche attraverso una seria pianificazione urbanistica, che restituisca a Livorno spazi vivibili, quartieri riqualificati e una vera convivenza civile.

Questo è il terreno su cui un sindaco dovrebbe misurarsi, non sulle battute da conferenza stampa».

On. Chiara Tenerini

Segretario provinciale Forza Italia Livorno

