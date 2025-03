Livorno 10 marzo 2025 “Sicurezza, una questione di sinistra”, domani incontro pubblico nei quartieri nord col PD

Martedì 11 marzo 2025, alle ore 17:30, ai quartieri nord della città, ospiti del Circolo Arci “Divo Demi” in Piazza Barriera Garibaldi 14 a Livorno, si terrà il secondo incontro pubblico sulla sicurezza urbana dal titolo “Sicurezza: una questione di sinistra”, promosso dalla segreteria dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno.

Dopo il primo appuntamento dello scorso febbraio, in cui si è discusso con i rappresentanti delle forze dell’ordine sull’importanza di un lavoro integrato e condiviso sul territorio, il tema di questo secondo incontro sarà la comunità ed il monitoraggio del territorio attraverso la figura del vigile di quartiere. Il vigile di quartiere, che svolge attività collaborando anche con i consigli di zona cittadini, rappresenta un presidio di prossimità, fondamentale per garantire ascolto ai cittadini, prevenzione e un controllo capillare del territorio, contribuendo alla costruzione di un modello di sicurezza partecipata e più vicina alle esigenze della comunità.

L’evento si inserisce nella strategia dell’amministrazione comunale, in continuità con il programma di mandato della coalizione di centrosinistra, volta a rafforzare la sicurezza urbana attraverso il potenziamento della Polizia Municipale, la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine e l’investimento in strumenti di prevenzione e monitoraggio. Un ruolo chiave in questo processo è ricoperto dal Security Manager, figura introdotta per migliorare il coordinamento delle politiche di sicurezza integrata.