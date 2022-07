Home

Cronaca

Sicurezza, una sveglia per Salvetti. “Si desti sulla sicurezza in città”

Cronaca

20 Luglio 2022

Sicurezza, una sveglia per Salvetti. “Si desti sulla sicurezza in città”

“Una sveglia in omaggio per Salvetti”. Vaccaro e Di Liberti (Lega) : “Affinché si desti e si occupi seriamente della sicurezza della città”

Livorno 20 luglio 2022

“Una bella sveglia per il sindaco Salvetti. Non solo a parole, ma proprio reale, con tanto di suoneria.

E’ quella che abbiamo regalato in Consiglio comunale al primo cittadino proprio perché si riprenda dal torpore della sua amministrazione nei confronti della sicurezza a Livorno.

In pochi giorni, ed è su tutti i quotidiani, sono avvenuti uno stupro, spaccate alle vetrine con danni per migliaia di euro alle attività commerciali e una aggressione. Si tratta soltanto di una piccola parte dei reati gravi che continuano ad accadere in città, spesso nelle solite zone.

Il sindaco deve svegliarsi dal sogno ad occhi aperti delle feste e delle sagre, il tentativo mal celato è quello di mascherare il declino economico e sociale di questa città con la proliferazione degli eventi leggeri e spensierati

Il lassismo di questa amministrazione ha consentito che un problema serio – come quello della sicurezza – si sia potuto trasformare in emergenza. E mentre in Comune il sindaco parla di “protocolli” e riferisce di una diminuzione della delittuosità nei primi sei mesi dell’anno rispetto al 2019 (come se fino ad Aprile non fossimo stati ancora nel pieno della pandemia), le persone vivono in un clima di difficoltà.

La legge attribuisce al sindaco precisi poteri in materia di sicurezza, invece la lentezza amministrativa e i rimpalli alle Forze dell’Ordine hanno creato una situazione nella quale il contributo del Comune alla gestione della sicurezza urbana è insufficiente.

Insomma, una sveglia al sindaco perché non c’è più tempo da perdere.

Come Lega continuiamo a raccogliere l’esasperazione dei tanti cittadini e rilanciamo quindi al sindaco la proposta di rafforzare il presidio del territorio attraverso un servizio di vigilanza notturna privata, a spese del Comune, per favorire un maggior monitoraggio e un maggior presidio del territorio”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin