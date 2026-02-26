Home

Sicurezza urbana – ascolto, prevenzione e territorio: al via 7 incontri sul territorio con la cittadinanza

26 Febbraio 2026

Collesalvetti 26 febbraio 2026 Sicurezza urbana – ascolto, prevenzione e territorio: al via 7 incontri sul territorio con la cittadinanza

Comunità consapevole e sicurezza partecipata: è da questo obiettivo di mandato che nasce il ciclo di incontri sulla sicurezza urbana, promosso dall’Amministrazione Comunale insieme alla Polizia Municipale, per costruire risposte concrete partendo dall’ascolto diretto dei cittadini e dal confronto sui territori.

“La sicurezza non è solo controllo – ha sottolineato la sindaca Sara Paoli – ma prevenzione, presenza e partecipazione. È un impegno condiviso che si costruisce insieme, passo dopo passo. Un percorso che attraversa capoluogo e frazioni, reso possibile anche grazie alla collaborazione attiva dei Consigli di Frazione, che ringrazio per il lavoro di raccordo con le comunità locali e per il contributo fondamentale all’organizzazione degli incontri”.

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21.00.

Di seguito, il calendario:

Martedì 3 marzo: Nugola, Centro Civico

Lunedì 30 marzo: Crocino, Centro Civico

Lunedì 13 aprile: Vicarello, Sala delle Colonne

Martedì 28 aprile: Stagno, Centro Civico

Lunedì 4 maggio: Collesalvetti, Biblioteca comunale “Chiara Cataldi”

Lunedì 25 maggio: Guasticce, Salone Parrocchiale

Lunedì 8 giugno: Castell’Anselmo – Torretta Vecchia, sede del Consiglio di Frazione