Sicurezza urbana e prevenzione delle truffe: incontro pubblico promosso dal Consiglio di Zona Uno di Livorno

11 Gennaio 2026

Livorno, 12 gennaio 2026

l l Consiglio di Zona Uno, in collaborazione con l’Associazione NonnoPoint, promuove un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza urbana e della prevenzione delle truffe, in programma giovedì 15 gennaio 2026 alle ore 16 presso l’Auditorium Pamela Ognissanti in via Gobetti 11.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Consiglio di Zona di offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto su un tema di forte attualità, che riguarda in particolare le fasce più esposte della popolazione, come le persone anziane, ma che interessa l’intera comunità.

Durante l’incontro sarà presentata l’esperienza dello Sportello Sicurezza CGIL, attivo a Livorno dal 2023 in via Garibaldi 43, promosso da SPI CGIL e SILP CGIL. Lo sportello, gestito da ex agenti di Polizia, svolge attività di ascolto, informazione e formazione sui temi della sicurezza urbana e della prevenzione delle truffe, mettendo a disposizione competenze ed esperienze professionali a supporto dei cittadini.

Interverranno come relatori Marco Noero del Direttivo SPI CGIL Livorno e Giovanni Chirico, Segretario Generale SILP CGIL Livorno. Saranno inoltre presenti Donatella Ferrini dell’Ufficio Segnala-Li del Comune di Livorno e Giampaolo Dotto, Security Manager del Comune di Livorno.

Il Consiglio di Zona Uno invita la cittadinanza a partecipare numerosa.