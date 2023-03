Home

Cronaca

“Sicuri su due ruote con la Polizia Municipale”, al via un nuovo progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie

Cronaca

30 Marzo 2023

“Sicuri su due ruote con la Polizia Municipale”, al via un nuovo progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie

Il primo incontro si terrà martedì 4 aprile. Previsto l’uso di un simulatore di guida

Livorno, 30 marzo 2023

All’interno dell’attività di educazione stradale nelle scuole cittadine, in corso di svolgimento durante quest’anno scolastico, la Polizia Municipale ha deciso di attivare un nuovo progetto appositamente mirato all’utilizzo in sicurezza dei veicoli a due ruote e rivolto in particolare ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si avvicinano all’età dei 14 anni oppure che li hanno da poco compiuti e per i quali quindi è consentita la guida dei ciclomotori.

Tale progettualità, denominata “Sicuri su due ruote con la Polizia Municipale”, consisterà in appositi incontri con la Polizia Municipale nel Comando di piazza del Municipio in cui sarà messo a disposizione dei ragazzi un simulatore di guida di cui il Comando si è appositamente dotato, così da poter conferire un taglio di concretezza alla lezione.

A dare avvio al progetto sarà, martedì 4 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30, la classe 3A dell’Istituto Comprensivo Don Angeli – Secondaria di primo grado Michelangelo: i ragazzi insieme agli agenti educatori affronteranno la tematica della guida sicura in città e delle buone norme della circolazione stradale con l’utilizzo del simulatore di guida, con il quale effettueranno prove pratiche di conduzione dei veicoli a due ruote simulando condizioni meteo particolari oppure situazioni di particolare criticità anche connesse allo stato soggettivo del conducente.

L’obiettivo del progetto infatti è quello di sensibilizzare i ragazzi, prossimi al conseguimento della patente di guida per veicoli a due ruote, sull’importanza della guida in condizioni psico-fisiche adeguate, dell’utilizzo di un corretto abbigliamento ed equipaggiamento necessario alla guida di veicoli a due ruote oltre quello di diffondere la cultura di comportamenti consapevoli nei confronti dei rischi relativi all’ambiente stradale (caratteristiche della strada e condizioni ambientali) relativamente all’uso del casco protettivo, al rispetto delle regole della circolazione, dove è importante saper leggere la segnaletica stradale, e al comportamento da tenere in caso di incidente stradale.

L’incontro formativo avrà una durata di circa tre ore, durante le quali gli educatori stradali della Polizia Municipale appositamente formati parleranno ai ragazzi coinvolti cercando di mantenere alta la loro attenzione con l’utilizzo anche di supporti informatici e la proiezione di schede interattive oltre all’utilizzo del simulatore di guida.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin