Home

Cronaca

Sieropositivo prova a donare il sangue a Livorno

Cronaca

20 Gennaio 2024

Sieropositivo prova a donare il sangue a Livorno

Avis: il sistema dei controlli ha funzionato

Livorno 20 gennaio 2023 – Sieropositivo prova a donare il sangue a Livorno, Avis: il sistema dei controlli ha funzionato ma mai abbassare la guardia

La presidente di Avis Toscana e il caso di Livorno: “Efficienza del Centro trasfusionale ha evitato il peggio. Associazioni in campo per donazioni consapevoli”

“L’efficienza del Centro Trasfusionale di Livorno ha permesso di evitare conseguenze drammatiche. La brutta, bruttissima, vicenda di Livorno è la conferma che il sistema sangue funziona ed è sicuro, sia per chi dona sia per chi riceve”.

Così Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana, interviene in merito all’inchiesta che vede indagato un militare che si è recato al Centro Trasfusionale di Livorno per donare il sangue, ma dai test preliminari alla donazione è stato scoperto essere sieropositivo.

“C’è un’indagine in corso – dice Firenze – lasciamo che gli inquirenti facciano il loro lavoro. Ma dal punto di vista generale sono da sottolineare due punti: l’utilità della prima donazione differita e cioè il doppio step per i nuovi donatori e coloro che non donano da oltre 2 anni, che prima di donare devono fare gli esami di accertamento dell’idoneità. E’ un doppio controllo, una garanzia in più che come Avis abbiamo sempre sostenuto”.

“Il secondo punto – conclude la presidente di Avis Toscana – riguarda il ruolo delle associazioni, che hanno il compito di dare informazioni precise e puntuali per rendere il donatore ancora più consapevole. Contro la malafede, se non peggio, non basta però ahinoi la buona comunicazione. Per questo è bene non abbassare mai la guardia”.

Sieropositivo prova a donare il sangue a Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin