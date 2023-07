Home

15 Luglio 2023

Siesta Cartoon sulla spiaggia arriva Dumbo. E’ il primo di nove appuntamenti per i più piccoli

Livorno 15 luglio 2023 – Siesta Cartoon, sulla spiaggia arriva Dumbo, è il primo di nove appuntamenti per i più piccoli

Dopo il grande successo della prima parte della rassegna estiva con “Cinema sul Mare”, torna al Bagno degli Americani la “Siesta Cartoon”, appuntamento pomeridiano dedicato ai bambini sempre in collaborazione con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica.

Da sabato 15 il via alla rassegna dei cartoni animati con “Dumbo”, “Alladin” invece la chiuderà domenica 23 luglio. Ben nove appuntamenti dalle ore 14.30 alle ore 16.30 con il cinema d’animazione dedicato ai più piccoli sotto l’Hangar dello stabilimento balneare di Viale del Tirreno, 8. I film saranno proiettati sul grande ledwall, di quasi dieci metri quadrati, degustando frutta bevande e insalate proposte dal banco.

“Riproponiamo anche per quest’estate la rassegna “Siesta Cartoon”, un progetto partito ormai qualche estate fa per favorire, in un orario caldo la permanenza dei bambini all’interno del nostro stabilimento balneare, attrezzato con una grande pagoda, di cui i bambini più piccoli potranno beneficiare, gustandosi le proiezioni dei cartoni più belli, nelle ore più calde della giornata, assieme magari ai genitori o agli amici. Vi aspettiamo, quest’anno i film saranno ben nove e impegneranno così tutta la settimana, che va dal 15 al 23 luglio. Siamo molto contenti di come è andata questa prima parte d’estate con il “Cinema Sul Mare. Sono state davvero tante le persone accorse al calar del sole. Grazie a tutti per la fiducia che ogni anno viene riposta sul Bagno degli Americani”, hanno detto Davide Bani e Alessio Gabbrielli.

Per maggiori info 342.3513884

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio per non perdere neanche una proiezione:

Sabato 15 luglio “Dumbo”

Domenica 16 luglio: “La carica dei 101”

Lunedì 17 luglio: “La Spada nella roccia”

Martedì 18 luglio: “Il libro della giungla”

Mercoledì 19 luglio: “Gli aristogatti”

Giovedì 20 luglio: “Robin Hood”

Venerdì 21 luglio: “La bella e la bestia”

Sabato 22 luglio: “Il Re Leone”

Domenica 23 luglio: “Alladin”

Bagno degli Americani (Bam) viale del Tirreno 8 Tirrenia Pisa

