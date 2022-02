Home

Sigilli alla movida, in via Cambini paga Botanic

10 Febbraio 2022

Sigilli alla movida, in via Cambini paga Botanic

Livorno 10 febbraio 2022

Chiuso il procedimento amministrativo per i locali di via Cambini: decisa una gradualità tra i provvedimenti.



Con la consegna delle memorie ed il completamento dell’attività istruttoria sono stati adottati tre diversi provvedimenti a carico dei locali a cui era stato notificato l’avvio del procedimento:

chiusura per tre giorni per Botanic a decorrere dalla notifica odierna, diffida per il Cardellino ed archiviazione per Sketch.

Non essendo stato presentato un documento di azioni ed impegni condivisi; e’ stato necessario valutare gli elementi differenziali delle posizioni dei tre locali.

A fare la differenza l’esito dei controlli che hanno rilevato violazioni amministrative sia per Cardellino che Botanic e ,per quest’ultimo, la frequentazione di persone con precedenti penali ed una indiscriminata somministrazione di alcolici a basso costo, riferita anche da cittadini della zona , che determina una forte attrazione di persone, per lo più giovani, che poi danno luogo, in stato di ubriachezza, a forti criticità per l’ordine pubblico nella zona.

In tutti i provvedimenti sono poi indicate ai tre locali le misure organizzative che si ritengono necessarie adottare nell’ immediato. Nel dettaglio:

Chiusura del pubblico esercizio alle ore 24.00;

Vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro fino alle ore 23.00;

Convenzione per il parcheggio in Piazza Attias o altra limitrofa riservata agli avventori dell’esercizio;

Prosecuzione ed implementazione dell’impiego di addetti ai servizi di controllo;

Predisposizione di apposita pulizia esterna al locale da ripetersi durante l’intero orario di apertura;

Rimozione degli arredi esterni dopo la chiusura del locale per impedirne usi impropri.



Tali indicazioni, pur non vincolanti per gli esercenti, saranno valutate come attenuanti o esimenti di eventuali responsabilità per fatti che dovessero verificarsi in futuro.

