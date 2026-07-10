Home

Provincia

Piombino

Siglato accordo di programma Jsw, Fiom-Cgil: “Il testo contiene importanti garanzie sull’occupazione”

Piombino

10 Luglio 2026

Siglato accordo di programma Jsw, Fiom-Cgil: “Il testo contiene importanti garanzie sull’occupazione”

Piombino (Livorno) 10 luglio 2026

La Fiom-Cgil nazionale e territoriale durante gli incontri di oggi al MIMIT per la stesura dell’ Accordo di programma JSW Steel hanno manifestato la propria contrarietà al testo iniziale che era stato loro presentato e hanno chiesto a tutte le istituzioni presenti – Comune di Piombino, Regione Toscana e Ministero – di interagire con l’azienda per inserire le opportune modifiche a tutela dell’occupazione.

La Fiom-Cgil ha chiesto infatti garanzie per tutti i lavoratori fino a che siano pronti gli impianti del progetto Metinvest, garanzie per tutti i lavoratori se il progetto Metinvest non dovesse partire e garanzie per gli eventuali lavoratori passati a Metinvest se dovesse fallire il progetto. Oltre a ciò la garanzia che JSW non possa fare azioni unilaterali contro i lavoratori.

Lo sciopero regionale del 9 luglio con manifestazione a Firenze, così come le precedenti iniziative per la crisi dell’industria, ha fatto si che le istituzioni abbiano preso in carico tali richieste sindacali unitarie e le abbiano fatte inserire integralmente nel testo poi approvato.

A livello sindacale è stato anche chiesto unitariamente la verifica sull’attuazione dell’accordo quadro sull’occupazione siglato nel 2025: anche questa richiesta è stata accettata.

Mercoledì 15 luglio si riunirà inoltre il comitato esecutivo per il monitoraggio dello stato d’avanzamento del progetto Metinvest.

La riunione si è conclusa con la firma del testo presentato dalle istituzioni contenente le richieste sindacali.

Per la Fiom-Cgil nazionale e territoriale non cambia in nessun modo il giudizio sull’operato della JSW: il testo sottoscritto contiene però quelle importanti garanzie sull’occupazione che erano state richieste da parte sindacale.

Dopo il 15 luglio saranno organizzate sul territorio le assemblee sindacali unitarie con tutti i lavoratori.