Home

Provincia

Isole

Elba

Silp-Cgil: “Dopo anni un Questore torna all’Elba”

Elba

13 Novembre 2025

Silp-Cgil: “Dopo anni un Questore torna all’Elba”

Livorno 13 novembre 2025 Silp-Cgil: “Dopo anni un Questore torna all’Elba”

Ieri il Questore di Livorno, Dr.ssa Giuseppina Stellino, ha fatto visita al

Commissariato PS di Portoferraio tenendo fede ad un impegno assunto con la Segreteria Provinciale

SILP CGIL di Livorno che la scorsa settimana aveva puntualmente rappresentato lo stato d’animo dei

poliziotti e delle poliziotte che lavorano al Commissariato Elbano. Ufficio che, in questo preciso

momento storico conta un organico al minimo storico, senza Dirigente da questa settimana e con gravi

carenze strutturali.

Il Questore ha espresso la propria vicinanza ai lavoratori presenti che hanno colto l’occasione per

rappresentare i vari problemi e perplessità. Tra le altre la dott.ssa Stellino, ha informato i lavoratori che

le funzioni dirigenziali saranno momentaneamente assunte dal Commissario dirigente del Commissariato

di Piombino, dr. Sbordone e che la situazione del commissariato è particolarmente seguita in questo

momento di grande difficoltà. Ha aggiunto che in occasione del prossimo piano di assegnazione di

personale, previsto per fine anno, il Dipartimento dovrebbe assegnare nuovo personale agenti anche a

Portoferraio, in linea con quanto già avvenuto tra giugno e settembre a Piombino e Cecina.

Siamo estremamente soddisfatti della visita e delle parole del Questore che aiutano, chi lavora tra mille

difficoltà nella Polizia di Stato dell’isola, a uscire da quel senso di abbandono che tempo li pervade.

L’auspicio è che a questo primo passo della massima Autorità tecnica Provinciale di Pubblica Sicurezza

faccia seguito anche un impegno serio della politica locale, regionale e nazionale sulla situazione elbana.

È quanto mai necessario rendere “agevole e appetibile” il lavoro all’Elba nelle amministrazioni statali. Ci

sono spazi enormi che potrebbero essere destinati alla creazione di alloggi da offrire a prezzi calmierati

ai lavoratori dell FF.OO. e non solo, così come è necessario agevolare gli spostamenti marittimi almeno

al pari di quelli previsti per i residenti sull’isola.

La Segreteria Provinciale SILP CGIL

Silp-Cgil: “Dopo anni un Questore torna all’Elba”