Simba cerca una nuova famiglia: la dolce American Pit Bull Terrier in attesa di adozione al canile comunale

14 Novembre 2025

Livorno 14 novembre 2025 Simba cerca una nuova famiglia: la dolce American Pit Bull Terrier in attesa di adozione al canile comunale

È ricoverato al canile comunale La Cuccia nel Bosco

Il Comune di Livorno, in collaborazione con il canile comunale La Cuccia nel Bosco lancia un appello per l’adozione di Simba, una splendida American Pit Bull Terrier nata nel 2019.

Simba è ospite del canile dal settembre 2025, dopo essere stata affidata alla struttura a seguito della rinuncia della sua precedente famiglia. Nonostante la difficile esperienza, Simba continua a dimostrare un carattere dolce e affettuoso: è buona, docile e socievole con le persone, ama giocare, fare lunghe passeggiate e regalare a chi la incontra tutta la tenerezza che i suoi occhi sanno trasmettere.

Ora Simba attende soltanto una nuova occasione di felicità, una famiglia capace di offrirle l’amore e la stabilità che merita.

Chi desidera conoscerla o ricevere maggiori informazioni può contattare l’operatore di turno al numero 366 1989783 oppure il Referente di Canile al numero 333 9707752