Home

Cronaca

Simbiosi industriale: domani firma del protocollo d’intesa tra Comune, Confindustria e Asa

Cronaca

27 Ottobre 2025

Simbiosi industriale: domani firma del protocollo d’intesa tra Comune, Confindustria e Asa

Livorno, 27 ottobre 2025 Simbiosi industriale: domani firma del protocollo d’intesa tra Comune, Confindustria e Asa

Un protocollo d’intesa con l’obiettivo di trasformare il territorio in un laboratorio di simbiosi industriale, sarà firmato domani, martedì 28 ottobre nella Sala Giunta a Palazzo Comunale.

I firmatari saranno il sindaco Luca Salvetti, il presidente della delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa Cavaliere Piero Neri e il presidente di Asa Stefano Taddia.

Saranno presenti per il Comune di Livorno il dirigente del dipartimento Assetto del Territorio Leonardo Gonnelli e Laura Mantellassi funzionaria dell’ufficio Gestione funzioni attività trasversali del dipartimento e Sviluppo sostenibile dell’ente, che ha curato il protocollo.

Nel mondo industriale la simbiosi diventa principio ispiratore di una nuova economia fondata sulla cooperazione e sul riutilizzo intelligente delle risorse, una delle chiavi della transizione ecologica: un approccio che trasforma gli scarti di un’azienda in risorse per un’altra, valorizzando energia residua, sottoprodotti e materiali di recupero. In questo modo, ciò che prima era “rifiuto” diventa opportunità, generando benefici ambientali, economici e sociali.

Questo modello di cooperazione, già consolidato in diversi Paesi europei, consente di ridurre sprechi, emissioni e costi di gestione, favorendo al tempo stesso nuove occasioni di crescita, innovazione e competitività.