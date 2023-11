Home

Sindaca minacciata di morte dopo uno sfratto, lei e famiglia sotto scorta

29 Novembre 2023

Livorno 29 novembre 2023 – Sindaca minacciata di morte dopo uno sfratto, lei e famiglia sotto scorta

Questo atto di violenza inaccettabile è accaduto alla sindaca Arianna Cecchini del Comune di Capannoli in provincia di Pisa

Le istituzioni non possono essere minacciate e non devono essere ricattate da nessuno, i sindaci ogni giorno sono in prima linea sulla frontiera del disagio sociale e cercano quotidianamente di risolvere problemi ai cittadini

Dopo le reiterate minacce la sindaca di Capannoli è finita sotto scorta insieme ai familiari perché una persona la minaccia di morte dopo uno sfratto.

“C’è un disagio sociale crescente proprio in relazione al tema della casa, ma il dialogo democratico non ammette certi atteggiamenti, le istituzioni non possono essere minacciate, sono la prima interfaccia con i cittadini. E i Sindaci sono la prima persona in campo che cerca di offrire soluzioni dignitose a chi sta vivendo momenti di grande difficoltà

