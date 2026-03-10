Home

Sindacalista Cgil livornese rimasta bloccata a Doha, ringrazia pubblicamente Laura Boldrini, il PD Livorno e il segretario Cgil Livorno

10 Marzo 2026

Livorno 10 marzo 2026 Sindacalista Cgil livornese rimasta bloccata a Doha, ringrazia pubblicamente Laura Boldrini, il PD Livorno e il segretario Cgil Livorno

La Lettera di ringraziamento della Sindacalista:

Gentile On. Laura Boldrini,

Gentile Sig. Alberto Brilli, segretario provinciale PD di Livorno

Gentile Sig. Gianfranco Francese, segretario generale CGIL Livorno

Gentile Sig.ra Barbara Bonciani, Responsabile Cooperazione PD Livorno

Con la presente desidero esprimere il mio più sentito e sincero ringraziamento per l’attenzione, la vicinanza e l’interessamento che avete dimostrato nei miei confronti durante il periodo in cui sono rimasta bloccato a Doha dal 28 febbraio al 7 marzo scorso, a causa della chiusura degli spazi aerei determinata dal conflitto tra Iran Israele e Stati Uniti.

In una situazione caratterizzata da grande incertezza e difficoltà per tutti i cittadini italiani rimasti bloccati a Doha, il vostro impegno – sia sul piano istituzionale sia sul piano della comunicazione – volto a portare all’attenzione pubblica e delle autorità competenti la nostra condizione, ha rappresentato un segnale di grande sensibilità e responsabilità.

La vostra disponibilità ad ascoltare, comprendere e sostenere la mia situazione, insieme a quella degli altri connazionali coinvolti, è stata per me motivo di profonda gratitudine e ha rappresentato un importante segno di vicinanza in un momento particolarmente complesso.

Desidero pertanto rinnovare il mio più vivo apprezzamento per l’attenzione dimostrata e per il tempo e l’impegno che avete voluto dedicare a questa vicenda.

Con viva riconoscenza e stima,

Cristina Quercioli (rsu Fp-Cgil del Comune di Livorno)