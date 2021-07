Home

Sindacato Balneari: “Ora ci dedichiamo ai clienti, a settembre alla concessioni”

28 Luglio 2021

Sindacato Balneari: “Ora ci dedichiamo ai clienti, a settembre alla concessioni”

60° anniversario Sib Confcommercio.

Il presidente provinciale Alberto Nencetti: “Una occasione unica per valorizzare il ruolo delle imprese balneari nel nostro Paese”

Dopo l’incontro a Livorno con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Sib del territorio è ancora più grintoso per affrontare la stagione estiva e si prepara per le battaglie dell’autunno.

Livorno 28 luglio 2021

Dopo l’inaugurazione delle celebrazioni dei 60 anni del Sindacato Italiano Balneari, che ha preso le mosse dai Bagni Pancaldi-Acquaviva di Livorno e che prevede un ricco programma di iniziative nelle più importanti località balneari d’Italia, il presidente provinciale SIB Confcommercio Alberto Nencetti è al lavoro al bagno Ippocampo di Cecina, soddisfatto per l’attenzione ricevuta da tutti i livelli della politica: dal Ministero del Turismo alla presidenza del Consiglio regionale al Comune.

“L’evento ai Bagni Pancaldi non ci ha solo permesso di incontrare il ministro Garavaglia insieme al nostro presidente nazionale Antonio Capacchione e alla presidente regionale Stefania Frandi, ma ci ha anche dato la misura del nostro ruolo nell’economia turistica dei territori. Il segmento balneare anche quest’anno pesa per oltre il 65% sul comparto turistico, che a sua volta è il 13% del Pil nazionale. In Toscana

892 imprese per buona parte a conduzione familiare hanno sofferto durante la pandemia ma, per ovvi motivi, hanno resistito meglio rispetto alle imprese legate al turismo delle città d’arte, continuando a creare ricchezza e occupazione”.

“Accettiamo l’invito del ministro a passare un’estate serena -conclude Nencetti – e anzi abbiamo fatto, facciamo e faremo di tutto per operare entro le regole anti contagio e regalare ai nostri ospiti una vacanza perfetta. Poi a settembre riprenderemo il percorso intrapreso per difendere le concessioni, contando sul sostegno della Regione e del Governo”.

