Sindacato Carabinieri Unarma sollecita azioni per contenere la crescente criminalità. Meggiori risorse ed adeguati equipaggiamenti per garantire sicurezza a Livorno e Piombino

18 Ottobre 2023

Livorno 18 ottobre 2023 – Sindacato Carabinieri Unarma sollecita azioni per contenere la crescente criminalità. Meggiori risorse ed adeguati equipaggiamenti per garantire sicurezza a Livorno e Piombino

Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri è preoccupata a causa dei molteplici episodi di insicurezza verificatisi nelle città di Livorno e Piombino.

Ci rivolgiamo ai Ministri della Difesa e dell’Interno, poiché, alla luce degli ultimi avvenimenti; il personale si trova ad affrontare una serie di episodi che stanno turbando l’ordine e la sicurezza pubblica.

I recenti Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica hanno portato alla richiesta da parte del Prefetto di Livorno, il Dott. Paolo D’Attilio, di chiedere al Governo l’assegnazione di un contingente di militari nelle città di Livorno e Piombino, nonché l’incremento del personale di Carabinieri e Polizia per gestire una situazione diventata ormai esplosiva: risse, disordini e turbative.

Anche il Sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, è intervenuto convocando un’assemblea pubblica per la giornata di domani in Piazza Gramsci, al fine di informare i cittadini sugli ultimi eventi di cronaca.

È evidente che quando si giunge a chiedere l’intervento dell’Esercito, si manifesta una sconfitta dello Stato e delle Forze di Polizia. Da anni chiediamo un aumento di organico e l’acquisizione di armamenti idonei per contrastare questa crescente criminalità violenta, ma le richieste sono rimaste inascoltate. Siamo ridotti all’osso. È necessario dotare tutto il personale di equipaggiamenti idonei, e non più limitarsi a uniformi con camice e scarpette. È fondamentale prendere seriamente in considerazione l’utilizzo delle tute da ordine pubblico e con materiale idoneo (magliette tipo polo) per tutti i militari in prima linea.

Da tempo chiediamo di essere coinvolti e di poter contribuire con il nostro impegno alla prevenzione e alla sensibilizzazione riguardo al fenomeno criminale nelle strade.

Così i Responsabili della Segreteria Regionale Toscana e Provinciale di Livorno, Costantino Fiori, Sebastiano Quattrocchi e Christian Gallo.

