19 Ottobre 2023

Sindaco Lippi, Tenerini (FI): Vicenda che crea un clima di disaffezione e sconcerto nei confronti della politica

Cecina (Livorno) 19 ottobre 2023 – Sindaco Lippi, Tenerini (FI): Vicenda che crea un clima di disaffezione e sconcerto nei confronti della politica

“Abbiamo appreso che il Sindaco Lippi, con una sorta di “atto di forza”, nominerà una nuova Giunta a causa delle dimissioni annunciate dagli attuali assessori, contrari, unitamente al PD locale, al suo rientro.

La vicenda che ha avuto inizio a luglio, con il blitz dei carabinieri che hanno sorpreso lo stesso Lippi a comprare cocaina, si arricchisce di nuovi capitoli, a dir poco grotteschi”.

Lo dichiara la deputata e consigliera comunale di Forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea:

“Siamo di fronte ad una vicenda che è stata gestita male. Sin dall’inizio ho ribadito che fosse non solo opportuno ma necessario, anche al fine di dare credibilità alle istituzioni che rappresentiamo, che il PD imponesse le dimissioni al Sindaco di Cecina o lo sfiduciasse apertamente, in virtù di un fatto oggettivamente grave. Invece si è voluto tenere in piedi un teatrino mediatico, adducendo per Lippi un impedimento solo temporaneo ma considerandolo di fatto fuori dai giochi, con un atteggiamento e un modus operandi ambiguo e poco rispettoso nei confronti dell’elettorato.

Oggi lo stesso partito, nel più profondo imbarazzo, sconfessa se stesso.

Il Sindaco che era temporaneamente impedito decide di tornare e il PD è spiazzato.

Al di là delle dimissioni della giunta, che non producono effetto sulla decadenza del mandato perché come già si sta evidenziando Lippi sta provvedendo a sostituire gli assessori dimissionari, i consiglieri del PD devono ora partecipare con le opposizioni ad una mozione di sfiducia o dimettersi in massa se vogliono acquisire un po’ di credibilità.

Credo che il dispiegarsi di questa vicenda dimostri come la politica dei sotterfugi, dei facili escamotage, dell’indeterminatezza, non paghi alla fine.

Gli elettori meritano maggiore rispetto, in ragione della fiducia che accordano agli amministratori nel momento in cui esprimono il proprio voto. Sono fatti come questo che creano un clima di disaffezione e sconcerto nei confronti della politica”.

