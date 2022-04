Home

28 Aprile 2022

Sinfonico Honolulu festeggiano a Livorno i 10 anni di carriera

Livorno 28 aprile 2022

Sabato 30 grande festa collettiva per i dieci anni di carriera del Sinfonico Honolulu

È un ritorno in grande sul palco del The Cage quello del Sinfonico Honolulu, band eclettica che da oltre dieci anni gira l’Italia in lungo e in largo col pirotecnico “strumentino” a quattro corde.

Per festeggiare il decennio di attività, dopo i quattro album e i riconoscimenti di critica e pubblico che hanno consacrato il valore della prima ukulele orchestra italiana, il Sinfonico Honolulu ha in programma un concerto mozzafiato con 16 elementi a cui parteciperanno gli amici e i collaboratori di una vita. L’orchestra porterà sul palco il nuovo repertorio, “the Nineties”, un’incursione nel grunge e nelle sonorità elettriche degli anni ‘90 attraverso un multiforme viaggio alla scoperta delle canzoni che hanno connotato un’epoca, dagli Smashing Pumpkins ai Sonic Youth, dai Nirvana fino ai Radiohead.

Non mancheranno poi i cavalli di battaglia che negli anni hanno divertito e fatto ballare migliaia di persone, compresi i più grandi successi del pop e del rock internazionale e i migliori brani della canzone d’autore italiana, riconvertiti in sonorità spensierate e frizzanti.

Il Sinfonico Honolulu è composto da nove elementi: sette ukulele, un basso e una batteria. Il nome è ispirato alla band del nonno di Filippo “Pippo” Cevenini, fondatore dei Sinfonico, che negli anni ‘30 suonava per gli americani nella Sinfonico Honolulu Jazz Orchestra. Oltre a Cevenini la formazione attuale comprende il baritono Gianluca “Giallucone” Milanese, il vocalist Luca “Carota” Carotenuto, il virtuoso delle corde (e dello skateboard) Luca Guidi, la quota pisana bluesy Leonardo “Mua” Frangioni, il ruvido uomo del rock Luigi “Gigi” Iasilli, il batterista che canta Fabio “Fabino” Giusti, il giovanissimo Matteo Bragagni e la new enty Vittorio Cirasaro al basso. Sabato 30 aprile sul palco del The Cage saliranno anche: Giorgio Mannucci, Daniele Catalucci, Antonio Ghezzani, Giovanni Guarneri, Alessandro Rossini, Francesco Damiani e Steve Sperguenzie. Apertura porte ore 22.00, inizio concerto ore 22.30. Biglietti a 12 euro

