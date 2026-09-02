Sinistra di Collesalvetti: “La responsabilità politica non si elude, si assume”
Collesalvetti 2 settembre 2026 Sinistra di Collesalvetti: “La responsabilità politica non si elude, si assume”
La Sinistra di Collesalvetti critica l’amministrazione comunale dopo l’ultima seduta del Consiglio. Il direttivo contesta il mancato chiarimento su errori, bandi annullati e nomine dirigenziali.
Nel comunicato, diffuso il primo settembre 2026, il gruppo accusa la maggioranza, il sindaco e la coalizione di governo di non avere assunto responsabilità politiche.
“Dopo l’intero mese di agosto trascorso nel silenzio più totale da parte dell’Amministrazione comunale”, si legge nella nota, l’opposizione si sarebbe aspettata una presa di posizione pubblica.
Le richieste dell’opposizione
La Sinistra di Collesalvetti ricorda i solleciti presentati dalle forze di opposizione, sia consiliari sia esterne al Consiglio comunale.
Il gruppo cita anche la richiesta di convocare una seduta consiliare dedicata alla vicenda. Secondo il direttivo, la maggioranza avrebbe potuto utilizzare quell’occasione per chiarire le proprie decisioni.
La nota sostiene però che l’ultima seduta abbia prodotto un risultato diverso. “Abbiamo assistito all’ennesimo tentativo di evitare il merito delle questioni”, afferma il gruppo.
Secondo la Sinistra di Collesalvetti, l’amministrazione avrebbe evitato di rispondere alle domande politiche e amministrative. Il direttivo definisce inoltre “imbarazzante” l’assenza di spiegazioni sostanziali.
La contestazione sul regolamento
Una parte rilevante del comunicato riguarda la gestione dei lavori consiliari. Il gruppo critica l’intervento di un assessore sui rilievi formali e sull’interpretazione del regolamento.
“È gravissimo che un assessore salga in cattedra per impartire lezioni sui cavilli del regolamento consiliare”, scrive il direttivo.
La Sinistra ritiene che quell’atteggiamento abbia ridimensionato il ruolo del presidente del Consiglio comunale. La nota indica quest’ultimo come il soggetto incaricato di garantire il corretto funzionamento dell’aula.
Il gruppo sostiene che un’interpellanza, dopo il vaglio della Conferenza dei capigruppo e l’inserimento all’ordine del giorno, debba ricevere una risposta nel merito.
“Non sono accettabili scappatoie burocratiche”, afferma il direttivo, che chiede trasparenza nei confronti dei consiglieri e dei cittadini.
Errori e conseguenze amministrative
Nel comunicato, la Sinistra collega la vicenda a una serie di problemi gestionali. Il gruppo cita “errori gestionali gravi”, “una evidente incapacità amministrativa” e “un potenziale spreco di denaro pubblico”.
La nota richiama anche le conseguenze operative per gli uffici comunali. Secondo il direttivo, il blocco e i ritardi amministrativi inciderebbero sui servizi e sul funzionamento della macchina comunale.
Il gruppo sostiene che le difficoltà non riguardino soltanto l’organizzazione interna del Municipio. A suo giudizio, i ritardi avrebbero effetti concreti sulla vita dei cittadini e sul territorio di Collesalvetti.
La Sinistra contesta quindi il silenzio dell’amministrazione e l’utilizzo di argomentazioni procedurali. Il direttivo chiede una discussione politica chiara sulle decisioni assunte e sulle loro conseguenze.
“Il problema è politico ed etico”
La Sinistra di Collesalvetti definisce la vicenda un problema “prima di tutto politico ed etico”. Il gruppo ricorda che le risorse comunali appartengono all’intera comunità.
“I cittadini hanno quindi il diritto di pretendere la massima correttezza, trasparenza e responsabilità”, sostiene il direttivo.
La nota afferma che gli errori amministrativi richiedano spiegazioni pubbliche. Secondo il gruppo, chi governa non può utilizzare il consenso elettorale per sottrarsi al confronto.
“Quando si sbaglia, quando emergono gravi inefficienze, quando si dimostra di non essere all’altezza delle responsabilità politiche e amministrative affidate dagli elettori, la risposta non può essere il silenzio”, si legge nel comunicato.
La richiesta di nuove elezioni
Il direttivo conclude con un appello alla maggioranza. “La responsabilità politica non si elude. Si assume”, afferma la Sinistra di Collesalvetti.
Secondo il gruppo, la situazione avrebbe compromesso progressivamente la fiducia dei cittadini. Per questo, la nota indica una possibile soluzione politica.
“Rimane una sola soluzione coerente con il rispetto delle istituzioni e della comunità: ridare la parola ai cittadini di Collesalvetti”, conclude il comunicato.