Sinistro mortale a Rosignano Solvay: muore un motociclista di 34 anni

6 Agosto 2023

Rosignano Solvay (Livorno) 6 agosto 2023 – Sinistro mortale a Rosignano Solvay: muore un motociclista di 34 anni

Un tragico incidente stradale ha scosso la cittadina di Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, nella serata di sabato 5 Agosto. Intorno alle ore 22, un motociclista di 34 anni, Francesco Zhuta, ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto in via Ernesto Solvay

La vittima, Francesco Zhuta, era un rosignanese di origine albanese, molto conosciuto e apprezzato in paese.

Come spiega la Asl è stato trovato a terra privo di sensi e con una profonda ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con due ambulanze della Misericordia di San Pietro in Palazzi e della Pubblica Assistenza di Cecina, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, sotto choc, è stato assistito dal personale sanitario. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro dalla polizia municipale di Rosignano, che ha effettuato i rilievi con il supporto dei carabinieri della stazione di Castiglioncello. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

