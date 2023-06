Home

Provincia

Collesalvetti

Sinistro stradale a Collesalvetti: Guida in stato di ebbrezza, denuncia e ritiro patente

Collesalvetti

22 Giugno 2023

Sinistro stradale a Collesalvetti: Guida in stato di ebbrezza, denuncia e ritiro patente

Livorno 22 giugno 2023

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno sono intervenuti sulla SS 206, in località Grecciano di Collesalvetti, in seguito a un sinistro stradale che ha coinvolto due veicoli, condotti rispettivamente da una donna di 30 anni e un uomo di 39, entrambi residenti nel pisano ed entrambi illesi.

Gli accertamenti sull’esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso da parte del personale operante, tuttavia i militari hanno accertato che uno dei due, l’uomo, si era messo alla guida in evidente stato di alterazione conseguente ad assunzione di alcolici.

Infatti, entrambi sono stati subito sottoposti ad accertamento con precursore etilometrico e l’uomo è risultato positivo. Per ulteriore approfondimento l’uomo è stato poi condotto presso l’ospedale Cisanello di Pisa, dove è stato confermato il suo stato di alterazione, riscontrandone un tasso alcolemico quasi tre volte al di sopra dei limiti consentiti dalla norma.

I documenti di circolazione e di guida di entrambi sono risultati in regola. Tuttavia, ripristinata la sicurezza stradale e la viabilità, l’imprudente autista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura labronica con immediato ritiro della patente di guida.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin