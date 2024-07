Home

Sinsay apre il 28 Luglio a Porta a Mare di Livorno

23 Luglio 2024

Sinsay apre il 28 Luglio a Porta a Mare di Livorno

L’espansione di Sinsay prosegue con l’apertura di un nuovo negozio a Livorno il 28 luglio.

LPP, uno dei marchi di moda in più rapida crescita nell’Europa Centrale e Orientale, inaugura un altro negozio Sinsay presso Porta a Mare di Livorno il 28 Luglio 2024

Per celebrare la nuova apertura di Sinsay, si terrà un grande evento d’inaugurazione dedicato alle famiglie, promettendo un’esperienza di shopping unica e indimenticabile.

LPP, uno dei gruppi di moda più innovativi dell’Europa Centrale e Orientale, proprietario dei noti marchi di abbigliamento Sinsay, Reserved, Cropp, House e Mohito, aprirà un nuovo negozio Sinsay a Livorno, presso Porta a Mare in Via Furio Diaz 3, domenica 28 luglio.

Con una superficie di circa 900 m², il nuovo punto vendita offrirà ai clienti una vasta gamma di abbigliamento per donne, uomini e bambini, prodotti per la cura della pelle e il trucco, oltre a accessori per la casa, tutto a prezzi competitivi.

La rapida espansione del brand polacco Sinsay continua a ritmo serrato, spinta dall’entusiasmo delle famiglie italiane che scelgono sempre di più di fare acquisti presso il marchio. Sinsay, infatti, con la sua offerta che combina le ultime tendenze a prodotti di qualità a prezzi estremamente convenienti, è diventato un punto di riferimento per le famiglie che cercano stile e convenienza.

Le collezioni del brand sono una fonte inesauribile di ispirazione quotidiana per le donne appassionate di moda e per gli uomini che abbracciano uno stile urbano e casual.

L’offerta di Sinsay include anche abiti comodi e funzionali per le neo-mamme, oltre a una vasta gamma di prodotti e accessori perfetti per i bambini in tutte le fasi della loro crescita.

Un’area di particolare rilievo è il reparto dedicato alla casa, che propone un’ampia selezione di decorazioni di tendenza e accessori pratici per ogni ambiente domestico: dal soggiorno alla camera da letto, dalla cucina alla sala da pranzo, dal bagno alla cameretta dei bambini. Durante l’estate, i clienti possono trovare anche una ricca varietà di accessori colorati e ideali per il giardino e decorazioni per il balcone, perfetti per abbellire e arredare gli spazi esterni.

Per celebrare l’apertura del nuovo negozio a Livorno, domenica 28 luglio dalle ore 11:00 alle 20:00 si terrà un grande evento d’inaugurazione dedicato a tutte le famiglie e agli appassionati di moda.

In un’atmosfera festosa, creata grazie a un coinvolgente DJ set, i clienti potranno scoprire il nuovo negozio, caratterizzato da un arredamento moderno e un design innovativo che promette un’esperienza di shopping piacevole e unica.

Grazie alla nuova apertura si avrà l’opportunità di ammirare le nuove collezioni e godersi un fantastico shopping accompagnati dalle ultime hit più ritmate.

Le sorprese non finiscono qui: Sinsay regalerà (fino ad esaurimento scorte) un pallone da spiaggia in edizione limitata per bambini a tutti coloro che si iscriveranno alla Newsletter Sinsay.

Inoltre, il brand ha pensato anche ai più piccoli, con un truccabimbi disponibile nel pomeriggio dalle 16 alle 20, per garantire un divertimento extra ai giovani fan del marchio presenti all’evento.

Questa nuova apertura conferma l’intensa espansione del marchio più giovane del Gruppo LPP, che continua a conquistare le famiglie sia nelle grandi che nelle piccole città europee.

Sinsay ha fatto il suo debutto sul mercato il 1° marzo 2013, aprendo i primi negozi in Polonia, e oggi è presente in 20 paesi con una vasta rete di negozi fisici e un fiorente negozio online. Quasi esattamente 11 anni dopo il suo debutto, a marzo di quest’anno, Sinsay ha aperto il suo millesimo negozio in Polonia e, l’11 giugno, ha inaugurato il suo decimo punto vendita in Italia. Il negozio di Livorno è il tredicesimo nel paese e il primo in Toscana.

Il team di Sinsay di Livorno non vede l’ora di dare il benvenuto nel nuovo negozio a tutte le famiglie e non solo con l’intera gamma di moda conveniente per regalare un’esperienza indimenticabile nel nuovo negozio Sinsay presso Porta a Mare, in via Furio Diaz 3.

LPP:

è un’azienda polacca a conduzione familiare, uno dei protagonisti più dinamici nel settore dell’abbigliamento nella regione dell’Europa centrale. Da 30 anni opera con successo in Polonia e all’estero, vendendo collezioni nelle prestigiose capitali come Londra, Helsinki e Tel Aviv.

LPP gestisce 5 marchi di moda: Reserved, Cropp, House, Mohito e Sinsay, le cui collezioni sono disponibili nei negozi e online in quasi 40 mercati in tutto il mondo.

L’azienda dispone di una rete di oltre 2.000 showroom con una superficie totale di 1,7 milioni di metri quadrati.

LPP svolge inoltre un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro, impiegando quasi 30.000 persone negli uffici e nelle strutture di vendita in Polonia, Europa, Asia e Africa. L’azienda è quotata alla Borsa di Varsavia come parte dell’indice WIG20 ed è membro del prestigioso indice MSCI Poland.

