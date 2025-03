Home

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Sintecno (Asa), Cavallini e Santini: “Stesso lavoro, stesso contratto! Si applichi il CCNL Gas-Acqua ai lavoratori”

“Cgil e Filctem-Cgil esprimono forte preoccupazione per la situazione dei lavoratori di Sintecno (società con sede a Livorno partecipata al 100% da Asa) ai quali viene attualmente applicato il contratto nazionale Multiservizi, nonostante essi svolgano le stesse attività precedentemente svolte dai dipendenti diretti di Asa, ai quali invece è applicato il CCNL Gas-Acqua. Si tratta di una ingiustizia inaccettabile.

Non è tollerabile che una società interamente controllata da Asa, quindi da una realtà pubblica, cerchi di risparmiare sul costo del lavoro applicando un contratto meno oneroso, penalizzando così i lavoratori in termini di diritti, salario e tutele. Deve valere un principio chiaro: stesso lavoro, stesso contratto!

“I lavoratori di Sintecno – dichiara Stefano Santini, segretario generale Filctem-Cgil provincia di Livorno – devono vedersi riconosciute le stesse condizioni contrattuali dei loro colleghi di Asa, perché il risparmio non può e non deve essere fatto sulle spalle dei lavoratori.

Chiediamo con forza l’apertura di un confronto immediato con Asa e con le istituzioni competenti per sanare questa disparità e garantire ai lavoratori di Sintecno il trattamento contrattuale che meritano”.

“Partendo da questa situazione – afferma Monica Cavallini, vicesegretaria generale Cgil provincia di Livorno – riteniamo importante rilanciare l’apertura di un tavolo di confronto con la pubblica amministrazione, al fine di fugare tutte quelle criticità che spesso si abbattono sui lavoratori degli appalti, soprattutto per quanto riguarda la corretta individuazione del contratto da applicare in virtù dell’attività prevalente. È pertanto necessario aggiornare il protocollo sottoscritto con l’amministrazione comunale di Livorno”.

Cgil e Filctem-Cgil Livorno saranno come sempre al fianco dei lavoratori in ogni iniziativa necessaria per il riconoscimento dei loro diritti.”

E’ quanto dichiarano Monica Cavallini (vicesegretaria generale Cgil provincia di Livorno) e Stefano Santini (segretario generale Filctem-Cgil provincia di Livorno)

