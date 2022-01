Sion e Neri, due nuovi arrivi in casa Libertas Runners

Home

8 Gennaio 2022

DUE ARRIVI ECCELLENTI IN CASA LIBERTAS UNICUSANO: ANNUNCIATI SION E NERI

Livorno 8 gennaio 2022

La stagione agonistica 2022 è ormai alle porte e con il nuovo anno si ufficializzano gli arrivi e la famiglia Libertas Unicusano Livorno si allarga.

Diamo il benvenuto a due giovani atleti di belle speranze. Il primo arriva da Torino multiplista già con tre maglie azzurre e 7 volte campione italiano, ma soprattutto nono al mondo nel 2021 under 20 nonostante la sua giovane età, 20 anni da compiere ad agosto, Alessandro Sion, finalista ai campionati mondiali under 20 a Nairobi dove ha ottenuto un settimo posto al mondo e ai Campionati Europei sempre under 20 a Tallin.

Alessandro vanta un record di 4,60 di asta, 1,99 nel salto in alto, 7,06 nel lungo, 63,23 nel giavellotto oltre a 7420 punti nel decathlon juniores e 6.4230 nel decathlon assoluto, un atleta su cui punta molto la federazione essendo un vero talento. Alessandro insieme a Federica Palumbo andrà a formare una coppia di atleti di vertice italiano nel settore delle prove multiple.

Il secondo arrivo è l’astista Lucio Neri, proveniente da Padova, è un giovane in grande crescita, astista al primo anno della categoria promesse. Ha all’attivo un personale di 4,65m. Per lui numerose finali ai Campionati italiani giovanili coronate con il bronzo dell’ultima edizione a Grosseto dei Campionati italiani juniores.

Continua così l’arrivo di talentuosi giovani atleti al sodalizio amaranto, atleti che terranno alta la bandiera amaranto di un grande città sportiva come Livorno.

