Siringhe e dormitorio nei garage Casalp in piazza Saragat, intervengono i Carabinieri

Livorno 11 aprile 2023 – Siringhe e dormitorio nei garage Casalp in piazza Saragat, intervengono i Carabinieri (Foto e video)

Quella che vedete nei video e nelle foto è la situazione nel condominio Erp/Casalp di piazza Saragat. Le cantine e i garage del sotterraneo comune sono state occupate da persone che le utilizzano come dormitori; incluso anche il locale dei contatori elettrici. Si notano giacigli occasionali, porte forzate, resti di cibo e alcolici. Alcuni mobili che dovevano essere ritirati da Aamps sono stati presi per farne una sorta di arredo. Vi sono anche siringhe e un cucchiaino per scaldare la droga.



Questa mattina sono intervenuti i carabinieri a seguito di segnalazioni dei condomini e nella loro operazione hanno identificato anche un uomo senza fissa dimora irregolare sul territorio italiano che dopo essere stato denunciato è stato avviato al centro di rimpatrio

