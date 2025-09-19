Home

Siringhe vicino alla scuola, Perini risponde all’Amministrazione e ne mostra altre tre i 5 metri

19 Settembre 2025

Livorno 19 settembre 2025

Siringhe nella zona del Parco delle Mura Lorenesi e davanti scuola Micheli Bolognesi, continua il botta e risposta tra il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) e l’amministrazione comunale.

Perini denunciava il degrado della zona e mostrava anche delle siringhe in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. L’amministrazione comunale con una nota inviata alla nostra redazione dichiarava; Parco Mure Lorenesi, condizioni di igiene e decoro ottimali, nessuna siringa individuata

Nel comunicato del Comune però si parla di Parco, mentre Perini faceva vedere le siringhe lungo il marciapiede tra parco e scuola. Il consigliere comunale a seguito della dichiarazione dell’amministrazione comunale è tornato ieri, giovedì 17 settembre nella zona e sempre con un video Facebook mostra addirittura tre siringhe.

Questo quanto dichiara nel suo ultimo video il consigliere Perini:

“Il 17 settembre, il sindaco Salvetti ci ha raccontato che al Parco delle Mura Lorenesi la situazione igienico-sanitaria è ottimale e non ci sono siringhe.Qui siamo a pochi metri da una scuola elementare, da un asilo, qui giocano i bambini.

Ma guardate com’è la realtà delle cose il giorno dopo che Salvetti ha detto che non ci sono siringhe. Guardate, questa è la prima siringa con l’ago di fuori; il sangue, la scatolina per la soluzione per farsi le dosi, ma venite, non è ancora finito… un’altra siringa qui, anche qui con l’ago di fuori, pericolosissime.

Qui vengono a giocare i bambini, ma non sono finite, continuiamo, perché qui ne potremo trovare quante ne vogliamo. Eccone un’altra.

Questo è il giorno dopo che il comune ha detto, il sindaco ha detto, che non ci sono siringhe in questo parco.

Qui ci vengono i bambini, ci vengono gli animali, le persone, è un parco pubblico comunale, ma è fuori dall’uscita di una scuola.

È intollerabile questa situazione.

Eppure il comune dice…

Dice che va tutto bene, madama la Marchesa, questo è un problema di sicurezza, bisogna intervenire perché questo lo dobbiamo ai cittadini e ai bambini.

È allucinante continuare a negare un problema grosso come una casa, è quasi una barzelletta.

Il giorno dopo è pieno di siringhe, ma cosa stanno dicendo?”

