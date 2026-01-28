Home

Rubriche

Sistemi in cartongesso: strutture, caratteristiche tecniche e impieghi nell’edilizia leggera

Rubriche

28 Gennaio 2026

Sistemi in cartongesso: strutture, caratteristiche tecniche e impieghi nell’edilizia leggera

28 gennaio 2026 Sistemi in cartongesso: strutture, caratteristiche tecniche e impieghi nell’edilizia leggera

Nella maggior parte delle abitazioni italiane, gli spazi interni non corrispondono più alle esigenze attuali perché le abitudini familiari e le funzionalità degli ambienti domestici sono cambiate negli ultimi anni.

Così vengono predisposti degli interventi di ammodernamento, ma le ristrutturazioni tradizionali richiedono delle tempistiche estese e delle ingenti spese economiche. Ecco perché vengono formulate delle soluzioni alternative, rapide e molto più precise di edilizia leggera.

Operazioni meno invasive che si possono realizzare col supporto di materiali duttili e versatili. Risorse in grado di modificare gli spazi interni senza gli ingombri e le complicazioni tipiche di un cantiere permanente.

Questi sono i requisiti richiesti dai sistemi in cartongesso predisposti per gli interventi di restaurazione reversibili ed economici. Lavori portati a termine con delle strutture che completano e affiancano le tradizionali opere in muratura.

La composizione dei sistemi in cartongesso nell’edilizia leggera

Le strutture a secco intercettano una domanda in crescita perché gli interventi mirati e controllati rientrano tra i lavori di ristrutturazione più richiesti. In questo scenario, i sistemi in cartongesso vengono considerati come le principali alternative alle opere in muratura dati i costi contenuti dei materiali e delle operazioni di fissaggio.

Non sono delle semplici strutture marginali, ma degli strumenti tecnici utilizzati nell’edilizia leggera per via delle seguenti caratteristiche:

Flessibilità progettuale

Spese prevedibili

Tempistiche certe e definite

I sistemi in cartongesso vengono impiegati nelle ristrutturazioni degli ambienti interni che non prevedono la completa demolizione di una parete in muratura. Ecco perché si possono utilizzare per tutti i lavori edili che richiedono delle soluzioni più precise e veloci.

Le strutture a secco sono composte da lastre di gesso rivestite da fogli di cartone ad elevata resistenza. Mediante questa composizione riescono a garantire una maggiore stabilità sia alla componente interna che al rivestimento esterno.

Processi di installazione e decorazione dei sistemi in cartongesso

Le strutture a secco vengono montate secondo una sequenza predefinita e dopo un adeguato tracciamento dei profili di guida. Così si possono posare le componenti metalliche (orizzontali o verticali) che compongono l’ossatura dell’intero sistema di cartongesso.

I montanti portanti e le sezioni in acciaio zincato definiscono l’intelaiatura alla base delle pareti o dei controsoffitti. Questi elementi, posizionati a interassi regolari, vengono delimitati dalle lastre posizionate su ciascun lato del sistema in cartongesso.

Ciascun pannello è avvitato alla struttura corrispondente tramite dei supporti di fissaggio autoperforanti.

Appositi tasselli per moduli in cartongesso che si possono trovare in questo e-com insieme agli accessori per il rinforzo strutturale delle costruzioni a secco.

Fissate le pareti con i giusti fissaggi, si possono inserire i cavi o le tubazioni degli impianti attraverso i lati ancora aperti. Al termine di questa operazione, vengono collocati i materiali isolanti e rifinite le superfici.

La stuccatura delle giunzioni e la rasatura finale creano lo strato uniforme da rivestire con dei pannelli decorativi. Soluzioni creative e alla moda da applicare alle nuove pareti secondo gli stili più in voga del momento.

Tendenze che spaziano dal minimalismo al boho chic perché le superfici moderne richiedono un’adeguata valorizzazione estetica. Questi elementi strutturali realizzati con dei sistemi in cartongesso, al pari dei controsoffitti, possono condizionare l’atmosfera di qualsiasi spazio interno quando vengono curati ed esaltati in linea con i principi dell’interior design.

Sistemi in cartongesso: strutture, caratteristiche tecniche e impieghi nell’edilizia leggera