Situazione ALP, il PD chiede un approfondimento in commissione e un tavolo in prefettura

2 Luglio 2022

Livorno 2 luglio 2022

Leggiamo con preoccupazione le notizie pubblicate, sugli organi di informazione, in merito alla situazione di Alp.

Emerge un quadro finanziario particolarmente critico non riconducibile a una diminuzione dei volumi di lavoro.

Alp rappresenta una parte importante del lavoro portuale e tale situazione dovrà essere seguita con grande attenzione.

La crisi di Alp pone oggi più che mai una discussione e un confronto sul suo futuro, quindi sull’organizzazione del lavoro in porto, per dare maggiori garanzie ai lavoratori e alle imprese.

Nella comunicazione che abbiamo tenuto nel Consiglio Comunale di stamani, abbiamo proposto approfondire la crisi Alp nella commissione consiliare competente attraverso le audizioni dei vertici dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce di un possibile aumento della conflittualità sociale, in un momento di ripresa dei traffici commerciali, abbiamo sottolineato inoltre la necessità di aprire un tavolo, presso la Prefettura, per gestire la crisi

