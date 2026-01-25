Situazione Crom, FdI: Disastro annunciato

dal testo della Deliberazione si evince che dal momento di inizio dell’indagine volta ad accertare la sussistenza di << …soluzioni…anche attraverso operazioni di cessione per alienazione di assets aziendali…>> (come sopra), datata 26 novembre 2021 (Del. 182) al momento in cui si è preso atto che la strada indicata non era percorribile in alcun modo sono passati ben 43 mesi (Decreto 1751 del 13 luglio 2025). Traducendo dal freddo e quasi inestricabile linguaggio burocratico: ci sono voluti 43 mesi per capire che la CROM è completamente fuori mercato e non c’è anima viva interessata all’acquisto di tutta la società o parte di essa, in pratica è solo un debito;