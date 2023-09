Home

Rosignano (Livorno) 30 settembre 2023 – Situazione stazione di Castiglioncello ed ex biblioteca comunale, Scaracia (FdI) : “L’assessore ci da ragione”

“Non sempre, purtroppo, l’attività e le decisioni del Consiglio Comunale vengono adeguatamente valorizzate, la loro diffusione dovrebbe essere curata con più attenzione dall’Amministrazione.

In particolare Fratelli d’Italia desidera riferire ai cittadini su due questioni molto importanti che sono state affrontate nell’ultima recente seduta.

La prima riguarda le condizioni della stazione ferroviaria di Castiglioncello e del muro che ne delimita il relativo parcheggio e prosegue sino al castello Pasquini.

Fratelli d’Italia ne denunciò la stato di grave degrado con un intervento sulla stampa il 19 agosto e presentò la relativa mozione al Consiglio appena svoltosi.

L’Assessore competente ha riferito al Consiglio che effettivamente il problema sussiste ed è grave, tanto che pochi giorni dopo la nostra denuncia sulla stampa è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra tecnici comunali e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana); atto propedeutico, lo speriamo noi ed i cittadini, ad un importante intervento di ripristino del decoro e della sicurezza nel pieno centro di Castiglioncello.

Vigileremo sull’effettivo seguito e sui relativi tempi di attuazione.

Rimane il fatto che, senza l’intervento di Fratelli d’Italia nulla si sarebbe mosso.

La seconda questione, ancor più delicata in quanto coinvolge l’Amministrazione come diretta committente dell’opera è quella del palazzo di via del Popolo (ex biblioteca comunale) che doveva essere completato entro il novembre del 2020 ed è molto, molto lontano da esserlo. Intervenimmo sulla stampa il 5 settembre e poi nel recente Consiglio.

Anche su questo argomento l’Assessore ci ha dato ragione comunicando all’Assemblea che l’Amministrazione ha risolto i contratti con gli appaltatori il 26 settembre; ciò è sicuramente un bene.

Meno chiaro è quel che succederà in futuro: cioè quando riprenderanno i lavori, quanto dureranno ancora e, soprattutto, quanto costerà alla comunità, oltre la cifra già prevista, la fallimentare gestione dell’impresa.

Sono in ballo milioni di euro, tanto per essere chiari.

Sarà una coincidenza ma la disdetta del contratto arriva solo dopo che Fratelli d’Italia ha acceso i riflettori sui macroscopici ritardi sin qui accumulati.

Entrambe le questioni, pur diverse per presupposti, proprietà e conseguenze, dimostrano che la nostra Amministrazione presenta gravi limiti nella capacità di gestire il pubblico interesse nei suoi diversi aspetti.

Le iniziative intraprese in questi due casi da Fratelli d’Italia hanno il merito obiettivo di tutelare non l’interesse politico di una parte, ma di essere a favore di tutti i cittadini, anche di quelli che non ci hanno votato né lo faranno in futuro.

Abbiamo agito e parlato di situazioni evidenti, sotto gli occhi di tutti”.

Stefano Scarascia – Dirigente e Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia

