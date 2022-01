Skate ai Tre Ponti: “Intervento dopo esposto poi tutto come prima”

Home

24 Gennaio 2022

Livorno 24 gennaio 2022

Skate sulla terrazza dei Tre Ponti, la lettera

“Poco tempo fa, da parte, della Polizia Locale, è stato diffuso un comunicato, divulgato più o meno da tutte le testate locali

Nel comunicato si enfatizzava l’intervento della municipale, per risolvere, a seguito di denuncia (se non erro alla Procura della Repubblica); l’annoso problema degli skateboard che occupano regolarmente la terrazza panoramica di fronte ai Tre Ponti

Oltre ad utilizzare uno spazio non consentito, sono un pericolo per l’incolumità dei passanti che si trovano spesso e volentieri a contatto con le tavole che sfuggono al controllo.

Pur non volendo fare polemica, la situazione è ad oggi quella, di prima dell’intervento dei vigili.

Mi sembrava scontato che dopo aver strillato in ogni dove l’intervento e la messa di nuovo in sicurezza dell’area, ogni tanto qualcuno controllasse… ma forse ci voleva troppa fantasia per capire che non sarebbe stato così.

Credo allora che prima di fare altisonanti comunicati stampa, bisognerebbe sincerarsi di aver risolto la situazione, altrimenti è tutto fumo e niente arrosto”

