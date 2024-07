Home

Cronaca

Skateboard freestyle, Livorno sul tetto del mondo con Demurtas

Cronaca

7 Luglio 2024

Skateboard freestyle, Livorno sul tetto del mondo con Demurtas

Livorno 7 luglio 2024 – Skateboard freestyle, Livorno sul tetto del mondo con Demurtas

Paolo Virgilio Demurtas: un trionfo al Campionato del Mondo di Skateboard Freestyle

Livorno celebra con orgoglio la straordinaria vittoria di Paolo Virgilio Demurtas, 41 anni, che ha conquistato il primo posto nella categoria AM (non sponsorizzati) al Campionato del Mondo di Skateboard Freestyle. L’evento si è svolto la settimana scorsa a Brandenburg an der Havel, in Germania, attirando oltre 100 partecipanti da tutto il mondo.

Demurtas, unico italiano in gara, ha brillato tra i quaranta concorrenti della sua categoria, dimostrando un talento eccezionale e una dedizione incrollabile. La sua performance vincente, catturata in un filmato emozionante, è stata applaudita da appassionati e giudici per la sua abilità tecnica e creatività.

Il trionfo di Paolo Virgilio Demurtas non solo rappresenta un risultato personale straordinario, ma anche un momento di orgoglio per l’Italia nel panorama internazionale dello skateboard. La sua vittoria ispira skater di tutte le età, mostrando che la passione e l’impegno possono portare a risultati eccezionali.

Complimenti a Paolo per questa incredibile impresa e per aver rappresentato con onore il nostro Paese in un evento così prestigioso.

Il filmato della manche vincente di Paolo Virgilio Demurtas

La Premiazione

Foto