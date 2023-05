Home

Skateboard, Tommaso Failli, 14 anni, debutta al CIS STREET 2023

16 Maggio 2023

Livorno 16 maggio 2023 – Skateboard, Tommaso Failli, 14 anni, debutta al CIS STREET 2023 ( campionato italiano di skateboard)



Skateboard, Tommaso Failli, 14 anni, debutta al CIS STREET 2023 ( campionato italiano di skateboard) a Lignano Sabbiadoro (UD) nello stabilimento Hub Skatepark grazie al supporto organizzativo della ASD thankyouskateboarding e della Federazione Italiana Skateboarding

Alla gara di apertura nonostante le condizioni meteorologiche avverse ha riscontrato circa 80 iscritti divisi nelle rispettive categorie:

Junior (8-13 anni) nati nel 2010-2015 ; Senior (14 anni in su) nati nel 2009 e precedenti; Master (35 anni in su) nati nel 1988 e precedenti

Il giovane Livornese ha disputato due run di 45 secondi, come da regolamento, nella sua categoria Senior, dove ha tirato fuori una grinta spettacolare, e nonostante il suo dolore alla caviglia, si è classificato 17° in classifica della finale, mettendo dietro di lui più di mezza classifica tra la cui atleti con più esperienza.

Il giovane Livornese ha affrontato oltre il fatto dell’adrenalina, la sua prima gara a questi livelli di campionato italiano, l’emozione e il confronto con avversari che praticano le gare nazionali da diversi anni, con più esperienza e sicuramente anche più bravi e tecnici, oltre tutto questa lista di fattori, Tommaso Failli ha gareggiato con un dolore alla caviglia.

Tommaso Failli ha fatto un buon piazzamento all’apertura del campionato italiano di skateboard e ora già nuovamente sotto allenamento per la prossima tappa di campionato che si svolgerà tra due settimane.

Questa volta gareggerà guarito dall’infortunio subito durante gli allenamenti per strada ( nella città di Livorno non è presente una struttura per questa disciplina che per di più è anche olimpionica, il giovane Livornese si allena usando strutture cittadine) che lo ha penalizzato nella sua prima uscita

