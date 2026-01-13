Home

Ski Price Index 2026: Abetone-Val di Luce resta una meta accessibile e strategica

13 Gennaio 2026

Livorno 13 gennaio 2026 Ski Price Index 2026: Abetone-Val di Luce resta una meta accessibile e strategica

Abetone/Val di Luce si conferma una delle destinazioni sciistiche di riferimento per i livornesi, posizionandosi al 23° posto nella classifica nazionale dello Ski Price Index 2026 elaborato da Holidu, portale europeo specializzato nella prenotazione di case vacanza. Una collocazione a metà graduatoria che racconta di una località capace di offrire un buon equilibrio tra costi, servizi e vicinanza geografica.

Secondo i dati, il prezzo finale medio giornaliero per sciare all’Abetone si attesta sui 100 euro, risultato della somma tra skipass medio da 51 euro e alloggio medio da 49 euro. Un valore che rende la località toscana competitiva rispetto a molte mete alpine più blasonate, soprattutto per chi cerca una vacanza sulla neve senza affrontare spese eccessive.

Analizzando nel dettaglio le stagionalità, emerge come l’Abetone mantenga una certa stabilità nei costi degli impianti: lo skipass resta invariato sia in alta che in bassa stagione a 51 euro. Più marcata invece la differenza per quanto riguarda gli alloggi, che passano dai 69 euro in alta stagione ai 28 euro in bassa, con un prezzo finale complessivo che sale a 120 euro nei periodi di punta e scende sensibilmente fuori stagione.

Nel panorama nazionale, dominato da località come Livigno, Roccaraso-Rivisondoli e Madonna di Campiglio, l’Abetone rappresenta una proposta diversa: meno mondana, ma più accessibile, ideale per famiglie, gruppi di amici e sciatori occasionali. Non a caso, la Toscana è presente nella top 40 proprio con questa località, unica rappresentante regionale nella classifica.

Lo studio di Holidu evidenzia come il budget giornaliero per una vacanza sulla neve in Italia possa variare enormemente, dai 64 euro di Gran Sasso–Campo Imperatore fino ai 280 euro di Cortina d’Ampezzo. In questo scenario, l’Abetone si colloca in una fascia intermedia, risultando una scelta razionale per chi vuole contenere i costi senza rinunciare alla qualità dell’esperienza.

La posizione a metà classifica conferma dunque l’attrattività dell’Abetone/Val di Luce: una meta storica, facilmente raggiungibile dalla costa, capace di intercettare ancora oggi le preferenze di molti livornesi alla ricerca della settimana bianca o anche solo di una fuga sulla neve nel fine settimana.