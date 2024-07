Home

Skipper sconosciuto al fisco, non versa imposte in Italia e all'estero, denunciato

3 Luglio 2024

3 Luglio 2024

Skipper sconosciuto al fisco, non versa imposte in Italia e all'estero, denunciato

Livorno 3 luglio 2024 – Skipper sconosciuto al fisco, non versa imposte in Italia e all’estero, denunciato

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno in stretta e sistematica sinergia con la locale Stazione Navale del Corpo hanno concluso una complessa attività di polizia economico-finanziaria.

L’attività ha permesso di constatare:

l‘omessa compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990 in relazione alla detenzione di una lussuosa imbarcazione battente bandiera della polonia;

attività estere di natura finanziaria;

l ‘omessa dich i arazione di redd i ti pari a 5 79.726,00 euro percepiti dalla società maltese proprietari a dello yacht, comandato dall’americano.

L’attività ispettiva trae origine da una mirata analisi info – investigativa esperita congiuntamente dal comparto territoriale con quello aeronavale presso i cantieri navali labronici, finalizzata alla ricognizione delle imbarcazioni ivi presenti.

Il successivo sviluppo investigativo ha consentito di individuare, tra l‘altro, un particolare fenomeno di cd. “flagging our, consistente nell’iscrizione in registri navali esteri di imbarcazione da diporto, senza però indicare la stessa nel previsto quadro RW della dichiarazione dei redditi.

I n tal modo, è s tato poss i b i l e atte n z i o n are l a figura d i un coma n d a n te di yac h t di l u sso che, a fro n te d i un e l e vato te n ore d i vita, d esum i b i l e, a n c h e, dal prestig i oso quart i ere e ab i taz i o n e di res i de n za, r i su l tava essere comp l etame n te sco n osc i uto al F i sc o i tal i a n o.

Difatti, i cospicui redditi percepiti dalla società maltese per l‘attività dallo stesso svolta a bordo dell’imbarcazione battente bandiera maltese non risultavano essere stati dichiarati né in Italia né a Malta. In questo modo si è violato la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con Malta, ratificata con legge n. 304/1983.

La convenzio n e prevede, i nfatt i , una tassazio n e concorrente i n entram b i g l i stati purc h é i l co n tr i b ue n te abb i a prestato att i v i tà a bordo d i navi battenti band i era estera p er un pe r i odo i nfer i ore a m e tà anno.

Fondamentale, dunque, ai fini dell‘investigazione in argomento, la consolidata sinergia operativa con la Stazione Navale della Guardia di Finanza alla sede che, coordinata dal sovraordinato comando R.0.A.N. di Livorno, ha ricercato, scoperto e fornito elementi oggettivi e fondamentale all’attività poi sviluppata dal Gruppo, previa analisi e interrogazioni di un apposito portale informatico. Quest’ultimo, che consente di rilevare le posizioni dell’imbarcazione mediante sistema di identificazione automatica, ha permesso di accertare come il soggetto in questione, pur prestando attività a bordo di tale nave per un periodo inferiore a 183 giorni, non avesse presentato

le previste dichiarazione dei redditi, qualificandolo, quindi, quale evasore totale.

Lo sk i p p er è stato d efer i to al l a l oca l e A.G. ex art. 5 ( o messa d i ch i araz i o n e dei redd i t i ) del d . l g s . 7 4 1 2000, in quanto gli uomi delle fiamme gialle hanno con s tatato una i mposta evasa su p eriore alla sog l i a di 50 . 000,00 euro e non essendoci stato a l cun versamento d’ i mposta n emmeno a Ma l ta

Si evidenzia che comunque il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

Il servizio testimonia ancora una volta l‘impegno della Guardia di Finanza – quale forza di polizia economico/finanzi aria – nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, questa volta esercitato sia attraverso i tradizionali metodi investigativi propri dei reparti territoriali, che con la fondamentale sinergia e le specifiche peculiarità operative della componente aeronavale, entrambe caratteristiche che sono state proficuamente messe a sistema nello svolgimento di questa importante indagine, rivolta soprattutto a salvaguardare chi opera nel mondo della nautica rispettando le norme fiscali e le regole di mercato.

