Smaltimento balena, iniziano le operazioni di rimozione in via d’urgenza

17 Settembre 2025

Livorno, 17 settembre 2025 Smaltimento balena, iniziano le operazioni di rimozione in via d’urgenza

Con il coordinamento del Comune di Livorno sono in corso alla Terrazza Mascagni le operazioni di “gestione” per la rimozione e smaltimento di una carcassa di balena che si è si è spiaggiata alla Terrazza Mascagni.

La balena è lunga circa 16/17 metri e pesa circa 40 tonnellate.

Al momento attuale la ditta Neri sta tentando una operazione in via d’urgenza per portare a mare la carcassa.

L’Autorità Portuale con Capitaneria di Porto indicheranno la banchina sulla quale dovrà essere portato l’animale.

A quel punto interverrà la ditta Bettarini con un sollevatore.

E’ inoltre stato allertato un soggetto specializzato per sezionare e smaltire la carcassa secondo le procedure di legge (Petracchi).

Le immagini della balenottera spiaggiata

