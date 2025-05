Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Smantellati bivacchi nel bosco a Castiglioncello, materiale sequestrato

Castiglioncello

15 Maggio 2025

Smantellati bivacchi nel bosco a Castiglioncello, materiale sequestrato

Rosignano Marittimo (Livorno) 15 maggio 2025 Smatellati bivacchi nel bosco a Castiglioncello, materiale sequestrato

La Polizia di Stato stamattina ha effettuato un’attività straordinaria di controllo del territorio volta alla prevenzione ed al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone collinari del Comune di Rosignano Marittimo.

Le pattuglie del Commissariato P.S. di Rosignano Solvay coadiuvate da quelle della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo avevano l’obiettivo di contrastare lo spaccio nelle zone boschive da cui si riforniscono i consumatori che transitano nelle arterie stradali limitrofe.

Nel corso dei servizigli agenti scoperto e smantellato un bivacco nell’area boschiva tra Rosignano e Castiglioncello a ridosso della Variante Aurelia. Sono state rinvenute numerose batterle per auto utilizzate per alimentare cellulari e torce elettriche, alimenti e casse di bottiglie d’acqua, stoviglie e fornellini per cucinare, sacchi di carbone oltre a coperte e sacchi a pelo per il bivacco notturno. Si è proceduto alla bonifica dell’area interessata grazie all’ausilio di Personale dell’Azienda per la raccolta dei rifiuti REA, considerato anche il pericolo d’incendio e di inquinamento ambientale.

Nel corso delle attività è stato impiegato in funzione preventiva anche l’unità cinofila in forza al Comando della Polizia Municipale di Rosignano Marittimo.

Tale attività si inserisce in un più ampio programma di intensificazione dei servizi di pattugliamento nelle zone collinari nelle ore serali e notturne anche in seguito alle numerose segnalazioni di spaccio provenienti dai cittadini residenti nelle frazioni dei Comuni.