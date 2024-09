“Smantellati lavori fatti in via Grande, tutto da rifare?”. La denuncia di FdI

Home

9 Settembre 2024

Fratelli d’Italia Livorno critica i lavori in Via Grande: “È tutto da rifare?”

Fratelli d’Italia Livorno ha duramente criticato l’andamento dei lavori di riqualificazione in Via Grande, descrivendoli come un processo che sembra tornare indietro, anziché avanzare.

Secondo il partito, dopo mesi di lentezza, la situazione è ulteriormente peggiorata, con gli operai che,

dopo aver completato la posa delle pietre all’incrocio con via Monte Grappa nei primi giorni di settembre, sono tornati a smantellare quanto appena realizzato.

Fratelli d’Italia ha annunciato la presentazione di un’interrogazione al sindaco, chiedendo chiarimenti sui motivi di questo smantellamento improvviso e se ciò comporterà maggiori spese a carico del Comune. Inoltre, si solleva anche il dubbio che le pietre, acquistate con soldi pubblici, possano essere state danneggiate durante la rimozione.

Il partito ricorda come questi lavori siano stati già oggetto di molte polemiche. Sono stati inizialmente progettati dall’amministrazione precedente e poi riprogettati dall’attuale giunta per un costo aggiuntivo di 500 mila euro. Tuttavia, sembra che siano sorti nuovi problemi che hanno portato alla decisione di smantellare parte delle opere appena concluse. Fratelli d’Italia paragona la scena degli operai che rimuovono il marciapiede appena terminato a un episodio del film “Le Comiche”; sottolineando però che in questo caso c’è ben poco da ridere.

FdI esprime preoccupazione per l’impatto negativo sui residenti e, in particolare, sui commercianti della zona, che vedono prolungarsi i disagi causati dai lavori, con conseguente riduzione dell’accessibilità e del passaggio di potenziali clienti, causando danni economici significativi.

La critica si estende anche al nuovo assessore alle opere pubbliche, Mirabelli, accusato di gestire male i progetti; dalle fontane che si guastano pochi giorni dopo il ripristino, ai cantieri che restano abbandonati per settimane, fino alle opere che devono essere rifatte da capo. Secondo Fratelli d’Italia, quella che doveva essere una riqualificazione di Via Grande si sta rivelando un “supplizio senza fine”.

Per dovere di cronaca in riferimento alle fontane, bisogna però ricordare che l’assessore Mirabelli è entrato in carica a lavori terminati. Pertanto molto probabilmente in questo caso si tratterà di un carico politico aggiunto da FdI

