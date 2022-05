Home

Rubriche

Animali

Smarrita Sirya, l’appello del proprietario che la cerca ormai da 12 giorni

Animali

30 Maggio 2022

Smarrita Sirya, l’appello del proprietario che la cerca ormai da 12 giorni

Collesalvetti (Livorno) 30 maggio 2022

L’appello del proprietario per il suo cane Corso Sirya smarrito.

Purtroppo dal 18 maggio intorno alle 23 al mio ritorno a casa non ho più trovato la mia Sirya un cane Corso di quasi 6 anni; fedele compagna di vita che sto cercando disperatamente con vari appelli tramite i social e locandine appese, che spesso vengono strappate e ricerche in in lungo e largo

Sirya

Cane Corso femmina con collare viola

scomparsa da casa il 18/05 sera nel Comune di COLLESALVETTI in VIA del Valico.

Sirya è un cane diffidente e potrebbe essere spaventata, amichevole con le persone un po meno con gli altri animali.

In caso di avvistamento contattare 3408986415 Giovanni Fiorita.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin