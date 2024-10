Home

Politica

Smarrito e spaventato vagava sull’Aurelia, salvato dalla stradale

Politica

16 Ottobre 2024

Smarrito e spaventato vagava sull’Aurelia, salvato dalla stradale

Livorno 16 ottobre 2024 – Smarrito e spaventato vagava sull’Aurelia, salvato dalla stradale

Durante la mattinata di ieri, la Polizia Stradale di Livorno si è resa protagonista di un salvataggio commovente sulla SS1 Aurelia, all’altezza di Venturina, in provincia di Livorno.

Un cucciolo di cane, impaurito e disorientato, si trovava in pericolo imminente, vagava infatti sulla carreggiata tra le auto in transito a velocità sostenuta. La scena si è presentata agli agenti del Distaccamento di Cecina durante un normale servizio di vigilanza stradale, ma si è presto trasformata in una missione di soccorso.

Il piccolo meticcio, visibilmente terrorizzato e incapace di trovare una via di fuga sicura, rischiava di essere travolto dai veicoli. Con prontezza e grande delicatezza, gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, fermare il traffico e metterlo in salvo. Dopo averlo preso tra le braccia e averlo calmato, il cucciolo è stato affidato alle cure del personale del centro E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) di Piombino, che provvederà a prendersi cura di lui e a cercare di rintracciare i suoi proprietari.

L’operazione di salvataggio non solo ha evitato una potenziale tragedia sulla strada, ma ha anche dimostrato l’attenzione e la sensibilità delle forze dell’ordine verso tutte le forme di vita. Ora, il cucciolo è al sicuro e potrà ricevere tutte le attenzioni necessarie, in attesa di essere riconsegnato alla sua famiglia o, nel caso in cui i proprietari non venissero trovati, di trovare una nuova casa.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni di protezione animale, come l’E.N.P.A., che si impegna quotidianamente nella salvaguardia degli animali abbandonati o in difficoltà. Inoltre, è un promemoria per tutti i cittadini affinché prestino attenzione ai loro amici a quattro zampe, specialmente in contesti potenzialmente pericolosi come le strade ad alta velocità.

Smarrito e spaventato vagava sull’Aurelia, salvato dalla stradale