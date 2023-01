Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics, Master dell’Università di Pisa, iscrizioni entro il 20 gennaio

Home

Livorno 17 gennaio 2023

Università di Pisa, Master universitario di I° livello in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics

C’è tempo fino al 20 Gennaio per le iscrizioni

Scalda i motori la terza edizione del Master Universitario di I Livello in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics, promosso dall’Università di Pisa. Mancano infatti soltanto quattro giorni alla scadenza delle iscrizioni.

Il master è rivolto al personale in possesso della laurea triennale sia inoccupato che occupato ed è strutturato per conoscere le opportunità che le tecnologie 4.0 offrono al sistema logistico e portuale.

In particolare il master si focalizzerà sulle tematiche sostenibilità, digitalizzazione e automazione dei processi logistici, con particolare riferimento ai trasporti marittimi e alla portualità.

Partner del Master sono l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Confindustria Livorno e Massa Carrara, Federmanager.

Il corso prevede la partecipazione di importanti esperti del settore e le lezioni si terranno on line il venerdì pomeriggio e il sabato, con alcuni eventi in presenza.

A partire da quest’anno, è possibile la contemporanea iscrizione al master ed altro corso di laurea.

Si allega la brochure e il bando con le informazioni sulle modalità di immatricolazione e le agevolazioni per la contribuzione.

Per maggiori informazioni:

Visita il sito

Contatta i responsabili del master: master-ssompl@polologistica.unipi.it

