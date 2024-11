Home

11 Novembre 2024

Livorno, 11 novembre 2024 – Smontati i lampioni piazza Dante e viale Carducci per essere ristrutturati

Nell’ottica di un continuo monitoraggio sull’infrastruttura dell’illuminazione pubblica in termini di sicurezza statica ed elettrica, il Settore Transizione Tecnologica e SmartCity del Comune e la società Engie, concessionaria del servizio, hanno avviato programmi ed iniziative che interesseranno vari luoghi della città per i prossimi mesi della stagione invernale.

Oltre a vari interventi già effettuati in città, ulteriori interventi sono previsti nell’ambito del quartiere Stazione.

In prossimità del quartiere Stazione, per motivi afferenti la sicurezza statica, si provvederà alla sostituzione degli attuali candelabri a tre bracci ed a singolo braccio per la loro successiva ristrutturazione, contestualizzando l’intervento con quelle che saranno le impostazioni progettuali di riqualificazione che interesserà l’intero ambito della Piazza Dante. Tale sostituzione prevederà un impianto temporaneo illuminotecnico con pali di altezza di 8 metri con armature a Led.

L’ultimazione degli interventi è prevista per la fine dell’anno, compatibilmente con le condizioni meteo.

Come spiegano dal Settore Transizione Tecnologica e SmartCity del Comune, “l’approccio ingegneristico sulla manutenzione preventiva e predittiva ha trovato una sua ulteriore evoluzione anche a seguito degli eventi metereologici che hanno caratterizzato il trend di questi ultimi anni e che ha indotto gli uffici tecnici a progettare e a manutenere le infrastrutture secondo concetti che mirano a traguardare sempre più la resilienza urbana”.