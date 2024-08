Home

SMS Operation Italia, accordo in Regione su stipendi e ammortizzatore sociale

3 Agosto 2024

Livorno 3 luglio 2024 SMS Operation Italia, accordo in Regione su stipendi e ammortizzatore sociale

Intenzionata al rilancio delle attività e a ricercare nuove commesse; pagamento delle mensilità dovute ai lavoratori in particolare del sito di Rosignano; accordo per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendali. Al tavolo regionale coordinato da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani, l’azienda SMS Operation Italia firma con le organizzazioni sindacali – Fiom Cgil, Uilm Uil, Rsu aziendali – il merito dell’accordo che, al netto delle difficoltà presenti confermate dalla stessa azienda, ‘salva’ le due mensilità non riscosse, quelle di maggio e giugno, impegna l’azienda a trovare in successivi incontri una soluzione anche per la terza mancante, quella di luglio, e assicura la richiesta dell’ammortizzatore sociale per i lavoratori del sito di Rosignano ma anche per quelli impegnati nel sito di Livorno non ancora passati al nuovo appaltatore.

“Apprezzo l’impegno dell’azienda – afferma il presidente Giani – per il pagamento delle due mensilità mancanti. Occorre proseguire nel vigilare che gli impegni assunti sia rispettati ed anche attenzionare il tentativo di rilancio del sito”.

“Un primo risultato positivo è certamente rappresentato dall’impegno dell’azienda a pagare le due mensilità mancanti e quindi a superare l’emergenza– commenta Fabiani – vigileremo affinché gli impegni assunti al tavolo regionale siano rispettati nei tempi e nei modi concordati. Siamo naturalmente impegnati a monitorare anche il tentativo di rilancio del sito, accompagnato da ammortizzatori sociali per mettere in ogni caso in sicurezza i lavoratori. Ringrazio l’azienda e le organizzazioni sindacali per la preziosa collaborazione che ha prodotto l’accordo”.