19 Settembre 2024

Livorno 19 settembre 2024 – Sms spettacoli a 5 euro, bufala o realtà, il Goldoni risponde

Oggigiorno con tutte le frodi di messaggistica istantanea quando si ricevono certi messaggi il dubbio è d’obbligo.

Come redazione abbiamo avuto alcune segnalazioni di persone che hanno ricevuto un messaggio SMS che così recita :

“LAST MINUTE: Due piccoli grandi capolavori della lirica ad un prezzo imperdibile. Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Gianni Schicchi di Giacomo Puccini chiudono il Mascagni Festival 2024 al Teatro

Goldoni venerdì 20 settembre, alle ore 20 e domenica 22 alle ore 16. Biglietto straordinario € 5 in tutti i settori presentando questo

messaggio in biglietteria!”

I biglietti per questi spettacoli hanno il costo che si può trovare sul sito del Goldoni a seconda della loro posizione. Per quanto riguarda l’sms il Teatro Goldoni conferma l’invio

e l’esattezza della comunicazione

ma specifica quanto segue:

“Come accade in tutti i teatri d’Italia, quando ci sono posti vuoti questi possono venire offerti a prezzi vantaggiosi (come in questo caso) solo agli addetti ai lavori del

Teatro.

E’ una cosa interna riservata solo per chi lavora nel teatro” – Riferiscono dall’ufficio stampa del Goldoni e aggiungono – “Ci dispiace che questi sms siano usciti

dal circuito interno e che siano arrivati al pubblico, indagheremo per capire come sia accaduto in modo che questa cosa non si ripeta più”

