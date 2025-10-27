Home

27 Ottobre 2025

Livorno 27 ottobre 2025 Soccorritore industriale per aumentare la sicurezza sul lavoro, è una proposta di legge di Giani

Una proposta di legge per istituire la figura del “soccorritore industriale” all’interno delle aziende e contribuire ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto oggi a Pontedera alla giornata di studi promossa dalla Fondazione Gruppo Lupi, che ha visto esperti confrontarsi sui temi della sicurezza sul lavoro.

“Ritengo che il soccorritore industriale, con la sua qualificazione e la sua competenza, possa essere una figura fondamentale nel momento in cui all’interno di un luogo di lavoro avviene un incidente che richiede tempestività di intervento, in modo da prevenire eventi che potrebbero aggravarsi se non si agisce prontamente”.

Dal seminario è emerso che la nuova figura, individuata all’interno del personale della singola azienda, sarebbe formata appositamente con le competenze tecnico-sanitarie necessarie per gestire le primissime fasi di emergenza sui luoghi di lavoro.

“Il soccorritore industriale – ha aggiunto Giani – andrebbe a integrare e potenziare in modo significativo le attuali normative in fatto di sicurezza sui luoghi di lavoro e il suo immediato intervento potrà contribuire a ridurre gli incidenti e a limitarne le conseguenze gravi: per questo faremo una proposta di legge per la sua istituzione”.