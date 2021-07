Home

18 Luglio 2021

Soccorso bagnante 60enne sulla spiaggia a villa Pendola

Livorno, 18 luglio 2021 – Soccorso bagnante 60enne sulla spiaggia a villa Pendola

I volontari della Misericordia di Antignano che pattugliavano la costa a bordo della loro imbarcazione, hanno notato un uomo che sbracciando richiamava la loro attenzione

L’uomo si trovana sulla spiaggia nei pressi di villa Pendola. I volontari si sono avvicinati a riva fino a dove l’imbarcazione lo consentiva, poi un volontario è sceso in acqua ed è giunto sulla spiaggia.

Il bagnante, un uomo di circa 60anni presentava delle ferite alle gambe dovute ad una caduta e non riusciva a camminare. Condotto all’ambulanza, l’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti

