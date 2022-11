Home

Soccorso minore privo di conoscenza in via Garibaldi, ricoverato in rianimazione

19 Novembre 2022

Livorno 19 novembre 2022

Nella tarda mattina di oggi è stato soccorso in via Garibaldi un minore privo di conoscenza.

Il 118 allertato per caduta a terra con trauma facciale con successiva sincope di ragazzo caduto mentre rincorreva l’autobus, inviata l’ambulanza medicalizzata della Misericordia di Livorno con il medico a bordo

Nell’attesa dei soccorritori, una volontaria, intuita la gravità della situazione ha praticato la rianimazione cardiopolmonare perchè il ragazzo era andato in arresto cardiaco.

Appena giunto sul posto con l’ambulanza, il medico, ha utilizzato il defibrillatore ed ha portato il ragazzo in ospedale in codice rosso, dove è stato intubato e nuovamente defibrillato. Attualmente il ragazzo è ricoverato in rianimazione

