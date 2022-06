Home

14 Giugno 2022

Soccorso un 27enne a Calafuria dopo un tuffo

Calafuria (Livorno) 14 giugno 2022

Un giovane di 27 anni si è tuffato dagli scogli di Calafuria ed ha battuto la testa

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 13 giugno, sul posto inviati dal 118 i volontari della della Misericordia di Montenero che si sono presi cura del paziente

Quella che doveva essere una spensierata giornata al mare con gli amici per fortuna non è finita in tragedia dopo un tuffo da un’altezza di due metri

Il 27enne dopo il tuffo ha sbattuto contro uno scoglio riportato un trauma facciale e una sospetta frattura al costato

Una volta stabilizzato, il 27enne è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi

